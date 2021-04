Aeroporti più trafficati nel 2020, la pandemia stravolge la classifica

NEW YORK - Come ogni anno l'Airports Council International stila la lista degli aeroporti più trafficati del mondo. Inutile dire che la classifica del 2020 è stata fortemente influenzata dalla pandemia.

Il traffico di passeggeri negli aeroporti del mondo è calato in media del 64,6%. Un dato che ha influenzato parecchio la classifica, stravolgendo anche il podio, ma non solo. Nell'anno della pandemia si sono registrati molti più voli interni che verso l'estero. Ciò ha fatto fare un balzo in avanti nella classifica alcuni aeroporti: ad esempio quello di Hongqiao in Cina è passato dalla 46esima posizione nel 2019 alla nona nel 2020.

L'aeroporto più trafficato è risultato essere quello di Guangzhou, in Cina, che per la prima volta ha spodestato l'aeroporto di Atlanta Hartsfield-Jackson, classificatosi secondo. Seguono quello di Chengdu (Cina), Dallas / Fort Worth (USA), Shenzhen (Cina), Pechino (Cina), Denver (USA), Kunming (Cina), Shanghai (Cina) e Xi'An (Cina).

Nelle prime dieci posizioni si sono classificati ben sette aeroporti cinesi, mentre non è presente nessun aeroporto europeo.

I movimenti aerei globali nel 2020 si sono attestati a 58 milioni, con un calo del 43% rispetto all'anno precedente.

Merci - Le merci trasportate via aerea sono state meno colpite dalla pandemia, con volumi in calo solo dell'8,9%, situandosi ai livelli del 2016. Addirittura i volumi di merci trasportate nei primi dieci aeroporti sono cresciuti del 3% nel 2020. Il guadagno può essere attribuito all'aumento della domanda di beni di consumo online, prodotti farmaceutici e dispositivi di protezione individuale. Con un aumento del 6,7%, l'Aeroporto Internazionale di Memphis ha superato l'Aeroporto Internazionale di Hong Kong.