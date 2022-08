Trump attacca Pelosi: «Ha fatto un assist a Pechino»

Da parte sua il Segretario di Stato, Antony Blinken ha precisato che «Washington è determinata ad agire in modo responsabile» per evitare una crisi a Taiwan.«Mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è vitale non solo per Taiwan, ma anche per le Filippine e molti altri Paesi», ha sottolineato il segretario di Stato da Manila dove ha incontrato il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr.