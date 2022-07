«Dobbiamo prepararci a una interruzione integrale del gas russo»: si parte con una riduzione del 15%

Per quanto concerne il tetto al prezzo del gas «il lavoro è in corso». «Il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di studiare un tetto massimo di prezzo per il gas importato - si legge nel documento - e quel lavoro è in corso. Stiamo esaminando diversi modelli e modi in cui un limite di prezzo potrebbe funzionare in una situazione d'interruzione del gas o in situazioni di emergenza».