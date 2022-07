Restano otto gli aspiranti premier britannici

Un modo per infierire sull'imbarazzo di un premier travolto dagli scandali e dei ministri o ex ministri che dopo averlo a lungo affiancato si contendono ora la sua poltrona. Ministri ed ex ministri come Rishi Sunak, dimessosi da cancelliere dello Scacchiere e responsabile della politica economica appena una settimana fa, e come Liz Truss, titolare degli Esteri tuttora in carica, che - salvo la possibile sorpresa di Penny Mordaunt - sembrano consolidarsi come i due veri sfidanti.