Anche senza BoJo. Londra non volterà le spalle a Kiev

Iniziamo dalle certezze. A mitigare la «tristezza» espressa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky ci sono per ora le parole dell’ambasciatore britannico presso la Nato - e già consulente di BoJo sulle questioni di politica internazionale -, David Quarrey, che assicura la continuità del «ruolo di primo piano» svolto finora dal governo di Sua Maestà a sostegno di Kiev. Interpellato oggi dal Financial Times, il diplomatico ha precisato di non potersi «ovviamente esprimere sulle decisioni che i ministri prenderanno in futuro, ma sembra che» in quel di Londra «ci sia un ampio sostegno per il ruolo che abbiamo svolto e che quindi continueremo a svolgere».