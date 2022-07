Come un domino, si sgretola il governo Johnson: ma lui tira diritto

Il governo appare in bilico. Ma Boris Johnson ha ribadito alla Camera di non aver nessuna intenzione di mollare e che il governo va avanti nel suo lavoro. E anzi, ha "replicato" allo stillicidio con un immediato "mini rimpasto" per tappezzare le crepe. Secondo diversi analisti però questa vicenda potrebbe di fatto segnare un passo irreversibile verso la fine della "premiership", già sfregiata dai precedenti scandali (su tutti il "Partygate"), di BoJo che ormai non gode più dell'appoggio dei cittadini e, probabilmente, neanche di quello della maggioranza conservatrice. Johnson tuttavia non può essere rimosso dal suo incarico in quanto il sistema britannico è orfano di un tale strumento.