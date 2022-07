Via Javid e Sunak, il governo Johnson perde pezzi

Il premier britannico si è scusato per non aver silurato già due anni fa l'ex viceministro Chris Pincher. Johnson ha riconosciuto come «un errore» la permanenza di Pincher nella compagine Tory dopo le accuse su un episodio simile precedente, di cui egli stesso ha oggi riconosciuto di essere stato informato a fine 2019; e ha assicurato di non voler dare spazio ad alcun sospetto «predatore sessuale» nell'esecutivo.