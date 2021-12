La Russia propone un «trattato di pace», ma ad alcune condizioni

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

MOSCA - La Russia ha inviato agli Usa e alla Nato un corposo «trattato di pace», in cui articola le sue richieste per alleggerire le tensioni in Europa dell'est. Il Ministero degli esteri russo (Mid) annuncia che il documento è stato consegnato alle parti il 15 dicembre.

Tra le misure proposte, anticipate da vari media russi, vi è la creazione di una hotline tra Mosca e la Nato, la promessa da parte degli Usa di «non espandere» ulteriormente la Nato e di «non accettare» al suo interno paesi che facevano parte dell'Unione sovietica.

«Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico si impegnano ad astenersi da qualsiasi ulteriore allargamento della Nato, compresa l'adesione dell'Ucraina e di altri Stati. Le Parti che sono Stati membri dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico non condurranno alcuna attività militare sul territorio dell'Ucraina e di altri Stati dell'Europa dell'Est, del Caucaso del Sud e dell'Asia Centrale», recitano gli articoli 6 e 7 del trattato offerto dalla Russia alla Nato, secondo quanto pubblicato sul sito del Mid.

L'articolo 7 del trattato prevede che «le Parti evitino il dispiegamento di armi nucleari al di fuori del territorio nazionale» e riportino in patria «le armi già dispiegate al di fuori dei confini al momento dell'entrata in vigore del trattato». Le parti «elimineranno tutte le infrastrutture esistenti per lo spiegamento di armi nucleari al di fuori del territorio nazionale».

Le Parti inoltre «non addestreranno personale militare o civile di paesi che non possiedono armi nucleari all'uso di tali armi», si legge sulla pagina Facebook del Mid.