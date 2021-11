Momento complicato per Biden. Per un americano su due l'inflazione è colpa sua

WASHINGTON - Kamala Harris e Pete Buttigieg sotto i riflettori. Di fronte all'incertezza del futuro politico del presidente Joe Biden, la vicepresidente e i ministro dei trasporti sembrano sempre più affermarsi come gli eredi, i due in corsa per la successione nel 2024 o nel 2028.

Biden ha detto di volersi candidare per un secondo mandato ma, all'avvicinarsi dei suoi 79 anni, anche i suoi alleati più stretti iniziano ad avere dubbi sul fatto che lo farà, riporta il Washington Post. Con una possibile ricandidatura di Donald Trump all'orizzonte, i democratici non vogliono farsi cogliere impreparati e hanno quindi già iniziato a valutare sotto la lente Harris e Buttigieg.

I consensi della vicepresidente sono bassi fra gli americani, ma è anche vero, affermano alcuni osservatori, che a lei sono stati affidati dossier particolarmente difficili come i diritti di voto e l'immigrazione e che, al momento Biden non la sta aiutando.

Negli ultimi giorni Buttigieg è sceso in campo a sostegno dell'agenda economica del presidente, mostrando competenza e professionalità. Ma secondo gli esperti quella su Buttigieg è più una scommessa di lungo raggio, in quanto per gli americani non è ancora facile digerire un possibile presidente gay, sposato e che di recente ha adottato due gemelli.

Inflazione, per metà degli americani è colpa di Biden

Cifre alla mano, il 53% degli americani non approva l'operato del presidente degli Stati Uniti, mentre solo un 41% lo promuove: Biden è quindi in calo rispetto al 50% di giugno e al 44% di settembre. È quanto emerge da un sondaggio di Washington Post-Abc, secondo il quale, se le elezioni di metà mandato si tenessero ora, il 51% degli elettori registrati sceglierebbe un repubblicano e solo il 41% un democratico.

La metà degli americani ritiene Biden responsabile per la ripresa dell'inflazione e 6 su 10 credono che il presidente non abbia fatto molto nei suoi primi 10 mesi in carica. Il sondaggio arriva alla vigilia della firma da parte del presidente del piano per le infrastrutture, che Biden presenta agli Americani come la strada per ridurre l'inflazione.