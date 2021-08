«Garantire un rifugio», Bruxelles richiama i partecipanti alla missione

BRUXELLES - È tempo di mettere in pratica gli impegni del Forum sui reinsediamenti. «Chiedo a tutti i Paesi che hanno partecipato alla missione in Afghanistan, europei e non, di offrire abbastanza quote per i reinsediamenti e percorsi sicuri, in modo che si possa garantire rifugio a quanti ne hanno bisogno. Siamo pronti ad aiutare gli Stati membri dell'Ue» che accoglieranno. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando che porrà il tema dei «reinsediamenti al G7».

Quanto sta avvenendo in Afghanistan «è una tragedia per gli afghani ma anche un brutto colpo per la comunità internazionale» ha detto la presidente von der Leyen, oggi in visita all'hub in Spagna per gli afghani trasferiti dal Paese.

Dal canto suo in un punto stampa con i presidenti della Commissione e Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel il premier spagnolo Pedro Sanchez ha affermato che l'hub per dare sostegno ai collaboratori afgani e ai profughi è il «simbolo della risposta dell'Ue e della Spagna» alla crisi.

«Rappresenta i valori dell'Ue di unità e solidarietà. Unità tra Stati membri e solidarietà con chi soffre di più. Quando l'Ue ha bisogno di noi, la Spagna c'è». Alla cerimonia partecipa anche l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell.