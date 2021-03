Deb Haaland, la prima ministra nativa americana della storia

WASHINGTON - Il Senato degli Stati Uniti ha confermato ieri la nomina di Deb Haaland quale segretaria degli Interni dell'amministrazione Biden. Un momento storico, che fa di lei la prima nativa americana a ricoprire la carica di ministro nella storia del Paese.

Haaland ha raccolto 51 consensi e 40 voti contrario, incontrando l'opposizione di larga parte dei rappresentanti repubblicani, preoccupati per le sue posizioni - considerate estreme - sui combustibili fossili. Sono stati quattro gli esponenti del Grand Old Party che hanno votato in suo favore.

«Spero che questa nomina possa essere un'ispirazione per gli americani: andare avanti insieme come una nazione e creare opportunità per tutti noi» ha dichiarato Haaland nel corso delle audizioni di conferma per l'incarico. «È difficile non sentirsi obbligati a proteggere questa terra, e sento che ogni persona indigena in questo paese lo capisce. Vogliamo proteggere questo paese, e questo significa proteggerlo in ogni modo».