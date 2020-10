I bookmaker dicono Biden, gli scommettitori Trump

WASHINGTON - A pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i sondaggi confermano il vantaggio del democratico Joe Biden sul repubblicano Donald Trump: un dato che, per ora, si riflette anche nelle quote dei bookmaker, che vedono generalmente quote più basse per l'ex vice di Obama.

Le previsioni non convincono però gli scommettitori, che - si legge in una nota di Agipronews - credono in un altro ribaltone dell'ultimo minuto dopo quello nelle passate elezioni, quando Trump riuscì a battere la favorita Hillary Clinton. Il 65% dei giocatori, riferisce ancora Agipronews, ha puntato sulla vittoria di Trump, solo il 35% invece ha scelto Biden.

Cambio di programma per la notte elettorale - Trump cambia programma per la notte elettorale e annulla la sua prevista apparizione al Trump International Hotel di Washington, dove la sua campagna elettorale stava organizzando i preparativi per un 'night party', una festa per celebrare la sua vittoria, come emerso nei giorni scorsi da una serie di comunicazioni ai supporter del presidente.

Trump dunque dovrebbe restare alla Casa Bianca e seguire da lì gli sviluppi della incerta notte elettorale.