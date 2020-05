Fondi all'Oms, Trump ci ripensa

WASHINGTON - Donald Trump sta valutando di sbloccare parzialmente i fondi Usa all'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) bloccati per protestare il modo, bollato come "filo cinese", in cui ha gestito l'emergenza coronavirus.

Il presidente statunitense ha ventilato l'ipotesi di versare una cifra molto più bassa di quella stanziata finora da Washington. «Questa è una delle diverse idee che si stanno considerando, di pagare un 10% di quello che abbiamo pagato per molti anni in modo da equiparare i versamenti molto più bassi della Cina» ha scritto oggi su Twitter.

Trump fa riferimento al fatto, da lui più volte denunciato, che Pechino versa molti meno fondi degli Usa all'Oms. «La decisione finale non è ancora stata presa - ha poi avvisato - tutti i fondi sono congelati».