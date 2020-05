Il programma della "fase 2" è stato bocciato dal Senato

PARIGI - Il Senato francese dice no al piano del governo per affrontare la fase 2 della lotta al coronavirus. In particolare, i senatori hanno bocciato la strategia presentata oggi in aula dal premier Edouard Philippe con 89 voti contrari, 81 favorevoli e 174 astenuti.

Contrariamente all'Assemblea nazionale, dove il partito presidenziale En Marche dispone di una larga maggioranza, il Senato francese ha una maggioranza di destra.

Il piano è stato invece approvato martedì scorso a larga maggioranza all'Assemblea nazionale con 368 voti a favore, 100 contrari e 103 astenuti. I due scrutini hanno un valore soprattutto simbolico e nessun impatto concreto sulla fine del lockdown puro e duro di Macron, previsto per l'11 maggio.