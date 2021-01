Le azioni di Gamestop volano. Cosa sta accadendo?

NEW YORK - Le azioni della catena di negozi Gamestop - che, con l'avvento della distribuzione videoludica in formato digitale, sta vivendo un periodo tutt'altro che facile - sono in costante impennata.

Il titolo ha fatto un balzo di oltre il 700% nel giro di sole due settimane, passando dall'essere scambiato a 19.95 dollari fino ai 148 dollari di oggi. Una volatilità tale da aver spinto gli analisti finanziari a invitare alla sana prudenza.

Ma cosa sta accadendo? A dare ossigeno a questo fuoco di vendite allo scoperto ci sono alcune campagne promosse su diversi canali social, come Reddit, ma anche su YouTube e TikTok. Il titolo ha iniziato così a "guadagnare", ma solo grazie a queste operazioni che hanno una natura temporanea. In altre parole, il rischio di andare a schiantarsi è dietro l'angolo.

«Questi non sono tempi normali», ha spiegato all'agenzia Reuters Jim Reid, analista di Deutsche Bank. E «per quanto possa essere affascinante da osservare» da parte delle community che hanno innescato il fenomeno, «non posso fare altro se non pensare che per qualcuno la situazione non avrà un lieto fine».

Lo scambio di azioni Gamestop è stato sospeso a più riprese negli scorsi giorni - nove volte nella giornata di lunedì e altre cinque ieri - per eccesso di volatilità.