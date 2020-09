Aerei a terra per il Covid-19? Qantas lancia il "Volo per nessun posto"

MASCOT - Per gli ambientalisti sarà un'aberrazione, ma i patiti dei viaggi in aereo che da mesi rimandano invano il prossimo volo causa Covid-19 apprezzeranno senz'altro. La compagnia aerea australiana Qantas ha lanciato un "Volo per nessun posto" ("Flight to Nowhere") che è andato esaurito in 10 minuti.

Il "Great Southern Land scenic flight" partirà sabato 10 ottobre da Sydney e atterrerà... a Sydney. Ai tempi del coronavirus, con i confini tra alcuni Stati australiani chiusi e i viaggi all'estero fortemente limitati, sorvolerà per sette ore le più belle attrazioni dell'Australia orientale, tra cui la Grande Barriera Corallina, il porto di Sydney e Uluru (in precedenza noto come Ayers Rock). Sopra ad alcune località, il B787 Dreamliner da più di 400 posti volerà persino a bassa quota per permettere una migliore visione.

Venduti a prezzi che vanno dai 787 ai 3'878 dollari australiani (CHF 523-2'576), i biglietti per il curioso viaggio sono andati a ruba in 10 minuti, riporta Business Insider Australia.

Qantas non è la prima compagnia aera della regione Asia-Pacifico a proporre "Voli per nessun posto" per tamponare le ingenti perdite dovute alla pandemia di Covid-19. Come riporta Reuters, la taiwanese EVA Airways Corp ha promosso un viaggio circolare a tema Hello Kitty con un aereo con una livrea speciale mentre la giapponese ANA Holdings Inc ha offerto una «esperienza hawaiana» su un velivolo che normalmente vola verso il celebre arcipelago statunitense. Tigerair Taiwan ha infine lanciato un volo con partenza e arrivo a Taiwan che ha sorvolato l'isola di Jeju, in Corea del Sud.