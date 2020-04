Diecimila licenziamenti da Hertz

NEW YORK - La società di autonoleggio Hertz Global lascia a casa circa 10'000 collaboratori attivi nell'America del Nord. «Come il resto del settore dei viaggi, anche per Hertz il crollo dovuto al Covid-19 è arrivato inaspettato» spiega la responsabile Kathryn Marinello.

Per ridurre i costi, i licenziamenti sono scattati il 14 aprile per i collaboratori senza un sindacato e il 21 aprile per quelli con sindacato, come comunica la società. Per i dipendenti lasciati a casa è stata messa a disposizione una liquidazione complessiva di 30 milioni di dollari.

L'azienda spera di poter tornare ad assumere i collaboratori in questione quando la crisi sarà superata.