Robot al lavoro, le banche americane taglieranno oltre 200mila posti

NEW YORK - Le banche americane taglieranno più di 200'000 posti di lavoro nei prossimi 10 anni con i robot e le nuove tecnologie che prenderanno il posto degli esseri umani. Lo prevede Wells Fargo, secondo la quale i tagli rappresenteranno più del 10% del totale dei posti di lavoro negli istituti di credito.

Wells Fargo, in un rapporto di 225 pagine, mette in evidenza come l'intelligenza artificiale sarà in grado di ridurre i costi dell'esame dei mutui del 10-20%.

«L'industria bancaria cresce più lentamente che in passato. La metà dei costi delle banche sono per i compensi e non ci sono molte altre leve da usare. Non hanno scelta» osserva Mike Mayo, analista che ha guidato lo studio, riferendosi alla possibilità che le banche non siano pronte a ridurre la propria forza lavoro.