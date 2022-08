NEW YORK - Elon Musk accusa Twitter di frode. In una controquerela depositata al tribunale del Delaware - che era stata anticipata dai media ma della quale non si conoscevano ancora i contenuti - l'uomo più ricco del mondo spiega di aver messo fine all'accordo per acquistare la società che gestisce l'omonima rete sociale dopo aver scoperto problemi seri sul numero degli utenti e su quello dei bot e degli account spam e falsi.