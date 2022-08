Sanzioni cinesi contro Nancy Pelosi e la sua famiglia

La Speaker della Camera americana Nancy Pelosi «ha insistito per recarsi a Taiwan senza tener conto delle serie preoccupazioni e della ferma opposizione della Cina, interferendo gravemente negli affari interni della Cina, minando gravemente la sovranità e l'integrità territoriale della Cina». In questo modo, si legge in una nota diffusa dal portavoce del ministero degli Esteri, Pelosi ha «calpestato gravemente il principio della 'Unica Cina'» e ha minacciato «gravemente la pace e stabilità dello Stretto di Taiwan».