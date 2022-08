Navi e aerei cinesi hanno compiuto manovre «altamente provocatorie»

Il monito di Pelosi - Gli Usa «non permetteranno» alla Cina d'isolare Taiwan: lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi, a Tokyo per l'ultima tappa del suo tour in Asia. «Potrebbero cercare d'impedire» ai funzionari dell'amministrazione locale «di visitare o partecipare in altri luoghi, ma l'isoleranno impedendoci di viaggiare lì. Abbiamo avuto visite di alto livello, senatori in primavera, visite continue e non permetteremo loro d'isolare Taiwan», ha aggiunto Pelosi, la cui visita a Taipei ha fatto infuriare Pechino che ha lanciato manovre militari intorno all'isola.