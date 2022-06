NATO, Biden annuncia più forze USA in Europa

«Oggi annuncio che gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle minacce. All'inizio di quest'anno abbiamo inviato altri 20.000 soldati in Europa per rafforzare l'Alleanza e rispondere alle mosse russe. Continueremo a rafforzare questa posizione in consultazione con i nostri alleati» continua il presidente americano concludendo che la NATO è più che mai necessaria.