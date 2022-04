In Italia almeno 2 casi accertati della nuova misteriosa epatite infantile

ROMA - Al 22 aprile sono giunte in totale 11 segnalazioni che fanno riferimento a pazienti infantili affetti da epatite , individuati in diverse Regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto).

Lo conferma una circolare del Ministero della Salute italiano inviata oggi alle Regioni, alle strutture sanitarie e ai medici sui casi di epatiti acuta di natura non conosciuta apparsi in diversi Paesi europei. Solo due sono confermati e a uno giudicato “possibile” è stato eseguito un trapianto.

Stando al Corriere della Sera, che cita l'Eco di Bergamo, si troverebbero entrambi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e avrebbero 11 e 6 anni. I due, confermano le strutture sanitarie, non sarebbero residenti nel Bergamasco. Si parla anche di un terzo caso, ritenuto solo probabile, a Roma di un bimbo arrivato in ospedale in condizioni gravissime.

Ancora avvolta nel mistero l'origine della malattia, che è dichiaratamente virale ma causata da un agente patogeno ignoto. Una positività per adenovirus o per SARS-CoV-2 (i due ritenuti i più probabili responsabili) è stata per ora riportata solo in 2 casi sospetti: «Il ruolo degli Adenovirus in queste forme ipotizzato in UK, non è però confermato», conferma il Ministero.