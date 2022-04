Sparatoria nella metro a Brooklyn, la polizia cerca un furgone

NEW YORK - La polizia di New York sta cercando un furgoncino U-Haul con la targa dell'Arizona in connessione alla sparatoria sulla metropolitana della città. Lo riferiscono fonti della polizia alla Cnn avvertendo che «l'autista alla guida potrebbe essere pericoloso».

Il ministero dei Trasporti americano ha intanto aumentato il numero degli agenti e le misure di sicurezza in metro, stazioni e aeroporti in tutti gli Stati Uniti in seguito alla sparatoria sulla metropolitana a New York. Lo riferisce la Cnn.

Nell'attacco, lo ricordiamo, sono rimaste ferite in tutto 16 persone, 10 delle quali a causa degli spari. L'autore risulta tuttora in fuga. Sul posto la polizia ha rinvenuto un'arma da fuoco e diversi caricatori. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti l'arma si sarebbe inceppata durante la sparatoria.