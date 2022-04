Sale il bilancio delle persone coinvolte nell'attacco nella metropolitana a Brooklyn

NEW YORK - Si aggrava il bilancio delle persone ferite a causa di quanto è avvenuto nelle scorse ore in una stazione della metropolitana a Brooklyn. Una portavoce della polizia di New York, citata dalla Cnn, spiega che sono 16 le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, otto delle quali per ferite d'arma da fuoco.

Stando alle ultime ricostruzioni del New York Post, che cita un funzionario di polizia, il presunto aggressore avrebbero fatto esplodere una granata fumogena e poi avrebbe aperto il fuoco contro le persone che si trovavano nella stazione di Sunset Park, prima di darsi alla fuga. I feriti si trovavano sia sulla banchina che sul terzo vagone del treno. Anche una donna incinta sarebbe stata ricoverata in ospedale.

La polizia newyorchese farà a breve un punto informativo, nel quale fornirà ulteriori dettagli dell'accaduto. Non ci sarebbero tracce dell'uomo, che dalle descrizioni indossava una giacca da cantiere di colore arancione e una maschera antigas.