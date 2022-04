Sciopero dei camionisti, stop dopo venti giorni

MADRID - L'organizzazione di autotrasportatori, in sciopero da venti giorni in Spagna per le condizioni di lavoro del settore e il caro-carburanti legato alla guerra in Ucraina, ha sospeso «temporaneamente» la protesta: è quanto deciso in un'assemblea tenutasi in mattinata alle porte di Madrid, il cui esito è riportato dalle agenzie di stampa spagnole.

Iniziato il 14 marzo come movimento di protesta di una minoranza, lo sciopero, indetto dalla Piattaforma Nazionale di Difesa degli Autotrasporti, ha poi assunto maggior slancio e provocato per diversi giorni disagi nella distribuzione di alcune materie prime e prodotti.

Uno dei momenti più eclatanti è stata una manifestazione tenutasi a Madrid il 25 marzo, alla quale hanno partecipato migliaia di autotrasportatori, quasi tutti con indosso un gilet fluorescente, un'immagine che ha richiamato le proteste dei 'gilet gialli' francesi.

Dopo l'annuncio del governo di uno sconto da 20 centesimi per ogni litro di carburante, misura inizialmente diretta ad hoc al settore dei trasporti e poi estesa ai consumatori in generale, la protesta ha poi progressivamente perso adesioni, fino alla sospensione odierna. Tuttavia, la piattaforma ha avvertito che potrebbe riprendere lo sciopero in futuro.

Afp