Scuolabus contro un albero, 14 alunni in ospedale

TREVIRI - Quattordici alunni di una scuola di Treviri, in Renania-Palatinato (nel sud-ovest della Germania), sono finiti in ospedale a seguito di un violentissimo impatto dello scuolabus su cui erano, che è andato a scontrarsi frontalmente contro un albero.

Il brutto incidente, come riporta l'agenzia AFP, è avvenuto questa mattina.

Secondo informazioni fornite dalle autorità della città, alcuni degli studenti sono feriti in modo grave. Su 35 tra ragazzi e bambini che erano sul veicolo, 14 hanno necessitato il ricovero, mentre 22 sono stati curati sul posto dalle prime squadre di soccorritori giunte sulla scena.

Anche l'autista dell'autobus è rimasto ferito in modo grave, ha comunicato il Dipartimento di polizia locale.

Le cause dell'incidente, al momento, non sono ancora chiare. All'imbocco di una curva, per motivi da chiarire, il conducente non ha sterzato e si è scontrato frontalmente con l'albero.

