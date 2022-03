L'applauso dei bimbi al primo giorno di scuola dei piccoli rifugiati ucraini

NAPOLI - Dopo settimane di sofferenza e paura, ieri è stato un giorno speciale per due fratellini rifugiati ucraini in Italia. Sono Dimitri e Victoria, di 8 e 10 anni. Dopo aver varcato la soglia della loro nuova scuola, la Don Milani di Pomigliano d'Arco a Napoli, sono stati caldamente accolti fra gli applausi e le urla di gioia di oltre 200 bambini e degli insegnanti. Senza parole e piacevolmente stupiti, i due bambini sono poi stati accompagnati nelle loro aule dagli alunni.

Dimitri e Victoria sono riusciti a salvarsi grazie alla nonna Dana, che da molti anni ormai vive in provincia di Napoli. Nonna Dana si trovava proprio in Ucraina allo scoppio della guerra. Si era recata in visita dai parenti, poi l'arrivo delle bombe e la repentina decisione di fare i bagagli e portare in Italia la mamma e i due bambini. Il papà invece è rimasto in Ucraina a combattere.

Nel video si vedono due bambini che prendono per mano i nuovi arrivati e li accompagnano nelle rispettive classi. «Spero che il nostro calore possa compensare il dolore e le perdite», ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Barone.

Dall'inizio della guerra fra Russia e Ucraina, sono oltre 2 milioni le persone fuggite dal paese invaso, in cerca di pace e salvezza al di là dei confini. Circa 35.000 di loro hanno trovato rifugio in Italia, in molti passando dalla Slovenia.