«La metà dei rifugiati sono bambini», raccontiamo le loro storie

KIEV - Notti passate nella vasca da bagno, nei rifugi, svegli, a guardare i genitori che preparavano una borsa con qualche vestito. Sono i 750mila bambini, dati Unicef, che fuggono dalla guerra, persi e traumatizzati, da soli o tra le braccia di qualcuno.

Yaroslav ha nove anni e sta viaggiando con mamma Vica. Sono arrivati da Kherson al confine con la Romania dopo giorni di cammino al gelo. «I nostri famigliari sono rimasti lì. In ogni momento devono trovare un rifugio. I bambini sono terrorizzati a morte». Ora i due si trovano in un campo in cui sono al lavoro degli operatori di Unicef.

In una nota, l'organizzazione dichiara che è al lavoro per fornire degli spazi che offrano almeno un senso di prevedibilità in un momento incerto, e un luogo in cui le famiglie possano ottenere l'aiuto e il sostegno che è un diritto di ogni bambino».

Nella stazione di Leopoli c'erano Asya e sua figlia. Arrivavano da Kiev. Il loro appartamento si trovava al 15esimo piano e questo rendeva difficile raggiungere il rifugio anti-bombe. «Quindi abbiamo dormito in bagno. Abbiamo messo la piccola nella vasca».

Unicef sta riattivando il progetto "Blue Dot", un metodo che era stato utilizzato tra il 2015 e il 2016 durante la crisi dei rifugiati e dei migranti per fornire alle famiglie un luogo sicuro e prima assistenza. «Gli hub offrono una gamma di servizi, inclusi luoghi per far giocare i bambini, supporto psicosociale, consulenza legale di base, kit ricreativi e prodotti per l'igiene. Hanno anche la capacità d'identificare i minori non accompagnati e separati e di garantirne la protezione».

I dati di Save The Children indicano che i bambini in Ucraina stanno assistendo alle violenze del conflitto da oltre otto anni. In 400mila vivono al momento in zone di guerra, e nelle regioni di Lugansk e Donetsk la povertà tra i più piccoli è cresciuta del 57%.

Unicef