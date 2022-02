Ladri in azione, rubano una Porsche nel pieno centro di Milano

MILANO - A Milano, più precisamente nella centralissima via Pontaccio, nel quartiere di Brera, due ladri hanno rubato una Porsche 911. Questo davanti agli occhi dei passanti, numerosi, dato che erano solo le otto di sera. Il tutto è successo molto rapidamente; sono saliti in auto e come se nulla fosse, hanno acceso il motore e sono scappati. La polizia milanese ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari contro due persone pregiudicate di 52 e 55 anni, considerati come gli autori del furto, avvenuto lo scorso 5 settembre nella zona di Brera. A inizio novembre, la Porsche - dotata di targa diversa - era stata rinvenuta e riconsegnata al legittimo proprietario. Le indagini hanno avuto luogo da parte del Commissariato Centro, aiutati dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, con il supporto di pedinamenti e analisi del traffico telefonico.