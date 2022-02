Bloccate due navi da crociera perché non pagano le bollette del carburante

NASSAU - Due navi da crociera sono state fermate dalle autorità delle Bahamas a causa di alcune bollette non saldate da parte della compagnia Crystal Cruises, con sede ad Hong Kong.

Il mese scorso un tribunale statunitense aveva ordinato il sequestro della Crystal Symphony e della Crystal Serenity in quanto risultavano pendenti pagamenti per il carburante per un valore di 4 milioni di dollari. Per non attraccare negli USA, a fine gennaio la prima nave ha cambiato rotta, evitando di approdare a Miami, sfuggendo così al provvedimento. Alcuni passeggeri hanno potuto raggiungere Fort Lauderdale soltanto attraverso un viaggio in traghetto, della durata di due ore e con il mare mosso, riporta la Nbc.

Le navi hanno così raggiunto le Bahamas, dove tutti i viaggiatori hanno potuto finalmente toccare la terra ferma. Al momento del fermo a bordo erano presenti solo i membri dell'equipaggio.

Nel frattempo Crystal ha sospeso tutte le sue operazioni crocieristiche almeno fino a fine aprile. L'azienda ha fatto sapere di aver provveduto a pagare tutti gli stipendi dei dipendenti.