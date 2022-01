Giuliano Ferrara ricoverato d'urgenza per un infarto

GROSSETO - Dopo un malore, il ricovero per Giuliano Ferrara che si trova in queste ore all'ospedale Misericordia di Grosseto in seguito a un infarto.

A darne notizia è il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, il celebre giornalista ed ex-direttore del Foglio sarebbe in condizioni «gravi ma stabili», la prognosi resta riservata.

IL 70enne Ferrara, che dall'inizio della pandemia trascorre il suo tempo in Maremma (e per la precisione a Scansano, dove ha una tenuta), si sarebbe sentito male giovedì in serata ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un'ambulanza.