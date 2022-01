Quel piano per sostituire 16 grandi elettori di Biden con altrettanti pro Trump

PHILADELPHIA - Consiglieri e personalità di spicco dell'entourage di Donald Trump, compreso l'avvocato Rudi Giuliani, si sarebbero mossi in prima persona per tentare di falsare il voto dei grandi elettori del 6 gennaio 2020 che ha insignito Joe Biden del titolo di presidente.

La cospirazione, riporta la Cnn che cita diverse fonti all'interno del partito repubblicano e anche alcune di questi "grandi elettori alternativi" coinvolti nel piano, sarebbe iniziata attorno a dicembre e avrebbe coinvolto 16 persone vicine al partito repubblicano in 7 Stati in cui Trump era stato sconfitto (per la precisione Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada e New Mexico)

Per loro, il team di Trump, aveva anche creato una lunga serie di documenti falsi - per garantirne la legittimità - che sono poi finiti agli atti ufficiali, e anche schedati all'interno dell'Archivio Nazionale.

Persona fondamentale per la sostituzione in extremis dei grandi elettori legittimi con quelli falsi avrebbe poi dovuto essere poi agevolato da Mike Pence. Cosa che però, evidentemente, non si è verificata.