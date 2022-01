La parte orientale degli Stati Uniti è nella morsa del maltempo

WASHINGTON - È stato un fine settimana all'insegna di gelo e neve sull'intera parte orientale degli Stati Uniti.

Il maltempo - che ha avuto origine nella provincia canadese del Saskatchewan - ha continuato a spostarsi verso est, portando con sé un fardello di ghiaccio, venti di burrasca, tormente e perfino tornado. Situazione particolarmente difficile in Georgia, con oltre 100mila famiglie e aziende senza corrente elettrica domenica mattina. Non è andata granché meglio a un numero simile di economie domestiche e negozi in Alabama, Florida, Carolina del Sud e del Nord.

Le intemperie hanno provocato la cancellazione di migliaia di voli in partenza e arrivo. In alcune aree del Midwest si sono raggiunti e superati i 30 centimetri di neve. Il Servizio meteorologico ha avvertito la popolazione che in alcune aree, specialmente nella Carolina del Nord, «viaggiare potrebbe essere quasi impossibile». Il ghiaccio potrebbe creare danni agli alberi, con la possibile caduta di rami e tronchi sui cavi elettrici e conseguenti blackout. Il governatore della Georgia, riferisce l'Associated Press, ha dichiarato lo stato di emergenza statale. «Si spera che la tempesta produca una conseguenza insignificante, ma potrebbe causare un danno eccessivo. Semplicemente non lo sappiamo».

Alcune aree dell'area metropolitana di Washington D.C. hanno visto più neve in questa settimana che negli ultimi due anni.

E nella Florida sud-occidentale è stato dichiarato il rischio tornado, con le autorità locali che hanno emanato allerte in tal senso e con i fenomeni atmosferici che si sono presentati e hanno colpito violentemente: una trentina di case sono state distrutte nella zona di Fort Myers e altre 200 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Un tornado che si è abbattuto su un'autostrada ha provocato il ribaltamento di un mezzo pesante, con il ferimento del conducente.

