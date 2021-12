Malta sarà il primo paese europeo a rendere la cannabis legale

LA VALLETTA - Da questa settimana Malta sarà verosimilmente il primo Paese europeo a rendere legale la coltivazione e il possesso di cannabis a uso personale.

Si voterà martedì dal Parlamento e il provvedimento dovrebbe tradursi in legge entro il fine settimana, scrive il Guardian. Se tutto dovesse andare come previsto - e dopo un lungo iter legislativo - l'isola-nazione mediterranea potrebbe superare il Lussemburgo che - fino a oggi - era in pole position in materia.

La quantità legale che si potrà portare con sé (ma solo se maggiorenni) sarà di 7 grammi. Per quanto riguarda le coltivazioni e le "riserve" casalinghe, potranno ammontare al massimo a 50 grammi (fa testo il prodotto essicato).

Effrazioni verranno punite con multi, ma non vi saranno strascichi sulla fedina penale. I minorenni che verranno sorpresi a fumare potranno finire davanti a una commissione che valuterà la necessità di un'azione di prevenzione. Chi fumerà la cannabis davanti a un minore rischia invece dai 300 ai 500 euro di multa.