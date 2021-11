Quattro persone sono morte nell'incendio di un immobile occupato

BARCELLONA - Quattro persone, tra cui due bambini piccoli, sono morte nell'incendio di un immobile occupato, andato in fiamme stamane a Barcellona. Lo hanno reso noto i pompieri della città catalana.

Secondo quanto reso noto a media spagnoli dal caposquadra dei pompieri intervenuti sul posto, le quattro vittime erano ancora in vita quando sono arrivati i pompieri. Tuttavia, i servizi d'emergenza non hanno potuto evitare la tragedia. I due minori erano un bimbo di pochi mesi e uno di tre anni.

L'immobile andato in fuoco è una ex sede bancaria, occupata da diverse persone, situata in piazza Tetuán. Altre quattro persone sono state assistite per aver inalato fumo.

keystone-sda.ch (Marta Perez)