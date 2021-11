Il governo italiano ha approvato il decreto sul Super Green Pass

ROMA - Via libera all'unanimità dal Consiglio dei ministri italiano al decreto per il Super Green Pass. La certificazione verde rafforzata presenta varie novità rispetto al certificato Covid attualmente in vigore: le regole aggiornate scatteranno il 6 dicembre e resteranno valide almeno fino al 15 gennaio.

Il Super Green Pass - che durerà nove mesi dall'ultima inoculazione - spetterà solo a coloro che sono vaccinati e guariti e non, come avviene adesso, a chi presenta un tampone molecolare negativo. Chi ne sarà sprovvisto non potrà accedere a bar e ristoranti al chiuso, impianti sportivi come palazzetti e stadi, palestre, cinema e teatri, discoteche. Costoro non potranno prendere parte a feste, spettacoli e cerimonie pubbliche.

Il tampone molecolare o antigenico sarà comunque sufficiente per accedere al posto di lavoro con il Green Pass "standard". Che servirà pure per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale: treni regionali ma anche metropolitane, tram e autobus. Allo stesso modo dovrà essere presentato per avere accesso ad alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva.

Ci sono poi alcune categorie per le quali scatterà l'obbligo di vaccinazione a partire dal 15 dicembre: forze di polizia, militari, amministrativi del Servizio sanitario nazionale, insegnanti e personale scolastico.