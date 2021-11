«Siamo pronti a cancellare tutti i tornei di tennis femminile in Cina»

LONDRA - La federazione internazionale di tennis femminile Women's Tennis Association (WTA) ha deciso di non mollare l'osso e continuare il pressing nei confronti di Pechino per il caso di Peng Shuai.

La tennista cinese, lo ricordiamo, è sparita nel nulla settimana scorsa dopo aver postato sul suo canale social un post di accuse di violenze sessuali indirizzato all'ex-vicepremier cinese Zhang Gaoli. In questo raccontava un primo stupro avvenuto a casa di lui - dopo essere stata invitata a giocare a tennis - seguito da una relazione tormentatissima lunga diversi anni e una nuova violenza, recentemente, che aveva scatenato l'outing.

Alle prime domande della WTA la Cina aveva risposto attraverso i media di Stato, pubblicando un'email scritta dalla stessa Shuai in cui lei diceva di stare bene, di non essere in pericolo e che si stava semplicemente riposando. Inoltre smentiva le accuse di violenze, deflettendo di fatto la colpa sulla Federazione internazionale. Una riposta, questa, che non ha convinto e che da molti è stata ritenuta - per tono e argomenti - una contraffazione anche abbastanza palese.

Da qui la decisione da parte della WTA e del suo capo Steve Simon di applicare la linea dura, minacciando di annullare tutti i tornei femminili in Cina - malgrado il giro d'affari stimato sia di decine di milioni di dollari - se non verrà fatta chiarezza sulla situazione e se non verrà dimostrato che Shuai stia davvero bene.

«Siamo a un crocevia del nostro rapporto con la Cina», ha spiegato Simon, «stiamo valutando di annullare tutti i nostri tornei nella Repubblica Popolare con tutto quello che ne comporta, anche per noi. Ma questo non importa, è una cosa che va al di là del semplice business, le donne devono essere rispettate e non censurate».

Nel frattempo sui social inizia a circolare l'hashtag #whereispegnshuai (#dovèpengshuai), sostenuto da grandi personalità del tennis da Naomi Osaka, passando per Serena Williams fino alla leggendaria Billie Jean King.