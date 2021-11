Attacco con coltello, almeno tre feriti sul treno diretto a Norimberga

BERLINO - È di almeno tre feriti il bilancio di un attacco a colpi di coltello su un treno ad alta velocità diretto a Norimberga, in Germania. Lo riferisce la Bild. Due feriti sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'aggressore sarebbe un 27enne di origine araba ed è stato arrestato sul posto. Il giovane, stando a quanto riportato dalla Bild, sarebbe psichicamente instabile e avrebbe anche chiesto aiuto sul convoglio.

Sul treno al momento dell'attacco, avvenuto fra Ratisbona e Norimberga, c'erano 300 passeggeri. Il convoglio si è fermato a Seubersdorf, nel distretto di Neumarkt, secondo quanto ha riferito la Bayerische Rundfunk, che per prima ha dato la notizia dell'attacco.

Keystone