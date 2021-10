Elezioni parlamentari in Giappone: i seggi sono aperti

TOKYO - Si sono aperti in Giappone i seggi per le elezioni per il rinnovo della Camera bassa del Parlamento, per le quali sono chiamati alle urne 106 milioni di cittadini.

La consultazione avviene dopo che, il 4 ottobre, Fumio Kishida, del Partito liberal-democratico, ha assunto la guida del governo succedendo a Shinzo Abe, il primo ministro più longevo nella storia del Paese del Sol Levante.

La brevissima campagna elettorale, cominciata solo il 19 ottobre, ha visto il Partito liberal-democratico e l'opposizione, guidata dal Partito democratico costituzionale, fronteggiarsi in particolare riguardo alla risposta data alla pandemia, alla crisi economica da essa provocata e alle risposte da dare per favorire la ripresa.