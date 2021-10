NEW YORK - L'ex presidente degli Atati Uniti Bill Clinton dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nelle prossime ore: lo ha reso noto il portavoce Angek Urena spiegando che le condizioni dell'ex inquilino della Casa Bianca vanno decisamente migliorando.

Clinton era stato ricoverato alcuni giorni fa in California, dove si trovava per una serie d eventi legati alla fondazione di famiglia, per una infezione alle vie urinarie degenerata in una setticemia.