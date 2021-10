Grande incendio sull'isola di Guanaja, residenti e turisti in fuga

GUANAJA - Sabato un grande incendio ha distrutto parte dell'isola honduregna di Guanaja, danneggiando più di 200 edifici, tra case e attività commerciali.

Le fiamme sono divampate all'alba, e i cittadini hanno tentato di arginare l'incendio come potevano, dato che non esiste un servizio antincendio sull'isola. Il rogo infine ha costretto gli abitanti e i turisti ad abbandonare in fretta e furia la zona colpita, riferisce Reuters.

L'incendio è stato spento grazie all'intervento dell'aviazione honduregna, ma numerosi edifici erano ormai già completamente ridotti in cenere. Le immagini scattate dall'alto mostrano diverse case senza più il tetto e finestre.

Quattro i feriti, ma fortunatamente non si registrano vittime. Tuttavia il danno per l'isola, che si basa quasi esclusivamente sul turismo, è enorme. Guanaja, che ha una superficie di 50 chilometri quadrati, è infatti conosciuta dagli amanti dello snorkeling e delle immersioni che arrivano per ammirare i delfini e la grande barriera corallina.

AFP