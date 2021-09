Tanya Fear, l'attrice scomparsa da alcuni giorni, è stata ritrovata

LOS ANGELES - Tanya Fear, l'attrice che risultava scomparsa a Los Angeles, è stata ritrovata. Lo ha comunicato la polizia della metropoli californiana.

La Cnn riferisce che intorno alle 11 ora locale di ieri (le 20 in Svizzera) è giunta la segnalazione del ritrovamento della 31enne. Per motivi di privacy non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma gli inquirenti affermano che non è stata aperta un'indagine criminale e non c'è sospetto di azioni illecite.

Fear era stata dichiarata scomparsa lo scorso 9 settembre: amici e famigliari si erano mobilitati di persona e anche sui social, tramite l'hashtag #FindTanyaFear.