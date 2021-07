A sorpresa Haiti ha già un nuovo presidente

Con una decisione inattesa, un gruppo di otto senatori dei dieci ancora in esercizio, con l'appoggio di alcuni partiti politici, ha designato il titolare del Senato, Joseph Lambert, quale presidente ad interim di Haiti fino al 7 febbraio 2022.

La decisione è stata adottata dopo che un gruppo di partiti ha firmato un documento denominato Protocollo d'intesa nazionale, in base al quale si dichiara che «per consenso, e nello spirito dell'articolo 149 della Costituzione, il presidente del Senato, Joseph Lambert, è stato scelto come presidente provvisorio della Repubblica».

Intanto i media hanno pubblicato una risoluzione adottata da otto dei dieci senatori ancora in carica, ma che non raggiungono un quorum sufficiente per legiferare, in cui si conferma la nomina di Lambert e si disconoscono i poteri del primo ministro ad interim, Claude Joseph.

Secondo questo documento, Lambert assumerà la guida dello Stato fino al 7 febbraio 2022, data in cui scadeva il mandato del defunto presidente Moïse, e il suo primo compito sarà quello di formare «un governo d'intesa nazionale» con la missione di organizzare le elezioni.

Entro quindici giorni dall'insediamento del governo, si dice poi, «sarà formato un consiglio elettorale incaricato di procedere alla convocazione delle elezioni», possibilmente «nell'ultima settimana di luglio».

Le due priorità del futuro governo provvisorio, conclude la risoluzione, sono «ripristinare la sicurezza e tenere elezioni credibili nel più breve tempo ragionevolmente possibile».