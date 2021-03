Lo sparatore del Colorado ha 21 anni

BOULDER - La polizia ha svelato l'identità del responsabile della strage commessa ieri a Boulder, in Colorado, costata la vita a dieci persone.

Il presunto autore ha 21 anni ed è stato identificato come Ahmad Al Aliwi Alissa, secondo una trascrizione fonetica del suo nome fornita dalle autorità.

È residente ad Arvada, a una trentina di chilometri da Boulder, e ha vissuto negli Stati Uniti per gran parte della sua vita - pare 18 anni - dopo essere nato in Siria. A suo carico ci sono dieci capi d'accusa per omicidio di primo grado.

La direttrice di Site, che monitora il radicalismo islamico online, spiega che un'analisi della sua pagina Facebook non fa propendere per motivazioni legate al fanatismo religioso.

L'inchiesta, immediatamente aperta, dovrebbe durare ancora per qualche giorno. Lo sparatore resta ricoverato in ospedale per le ferite riportate nello scontro a fuoco. Secondo la CNN la sua gamba è stata trapassata da parte a parte da un proiettile sparato dalla polizia.

Nelle prossime ore, una volta ricevute le cure del caso, verrà trasferito nel carcere della contea. Le motivazioni alla base del suo gesto sono ancora ignote.

Anche tutte le vittime sono state identificate: la più giovane aveva 20 anni e la più anziana 65. Tra di esse c'è l'agente di polizia Eric Talley, il primo a giungere sulla scena.

Nelle prossime ore anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si pronuncerà sulla tragedia che ha colpito il Colorado e l'intero Paese.