LONDRA - Questa mattina il principe Filippo è stato trasferito in un altro ospedale, «dove i medici continueranno a trattarlo per un'infezione, così come a sottoporlo a esami e a tenerlo in osservazioni per una precedente patologia cardiaca».

È quanto riferisce uno scarno comunicato diramato da Buckingham Palace. Il duca di Edimburgo era stato ricoverato all'ospedale King Edward VII una dozzina di giorni fa. Oggi il 99enne è stato invece trasferito in ambulanza al St Bartholomew Hospital. «Il duca rimane a suo agio e sta rispondendo al trattamento, ma dovrebbe rimanere in ospedale almeno fino alla fine della settimana» continua la nota.

Nei giorni scorsi Filippo ha ricevuto la visita del figlio Carlo, mentre il nipote William aveva rassicurato una settimana fa sulle condizioni di salute del consorte della regina Elisabetta II.

keystone-sda.ch (Dominic Lipinski)