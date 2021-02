Ricoverato, uccide due pazienti in una clinica psichiatrica

LUENEBURG - Questa mattina, poco dopo le 2:00 di notte, la polizia è intervenuta in forze in una clinica di Lüneburg, in Germania. Stando ai primi accertamenti un 21enne avrebbe ucciso, strangolandolo, un paziente 54enne ricoverato nel reparto di psichiatria, e avrebbe ferito gravemente un 56enne, anch'esso ricoverato nella clinica. Quest'ultimo è spirato poco dopo in ospedale.

Secondo quanto riporta la Bild, il 21enne ha scagliato alcuni oggetti contro la polizia, intervenuta sul posto. Dopo aver ricorso anche allo spray al peperoncino, l'uomo è stato immobilizzato dagli agenti. Anche alcuni infermieri sono rimasti feriti nella colluttazione.

Sembrerebbe che il 21enne si fosse presentato volontariamente alla clinica solo il giorno prima.