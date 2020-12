Viaggiava con 91'000 euro di violini in valigia

MILANO - I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto di Malpensa e i finanzieri del Gruppo Guardia di Finanza di Malpensa, hanno sequestrato due violini e quattro archetti per violini per un valore stimato complessivo di oltre 91'000 Euro. Si trovavano in alcuni bagagli portati da un passeggero giapponese, proveniente dal Giappone via Helsinki.

Al momento del controllo il passeggero fermato ha affermato di non avere «nulla da dichiarare». Tuttavia, un più approfondito esame degli agenti, ha consentito di rinvenire un violino Gaetano Pollastri del 1951 (valore stimato dai periti di 55'000 euro), un violino Giampaolo Savini del 2007 (20'000 €), e tre archetti per violino timbrati (16'000 €) oltre a 27'190 € in contanti.

Nei suoi confronti è stata sporta denuncia per contrabbando, mentre per la valuta è stato richiesto immediatamente un pagamento di 2'578 €.

Guardia di Finanza