L'assassino di Samuel Paty era in contatto con la Jihad

PARIGI - Il giovane assassino che ha ucciso e decapitato l'insegnante partigino Samuel Paty sarebbe stato in contatto con uno jihadista di stanza in Siria. Lo sostiene Le Parisien che cita come fonte una persona vicina alle indagini.

L'uomo in questione, che comunicava con lui in russo ma era di nazionalità ignota, si troverebbe a Idlib. Lo avrebbero identificato gli inquirenti, attraverso l'analisi dell'indirizzo IP del computer che usava per comunicare con il killer 18, anche lui di origini russe.

La tesi è quindi che il giovane abbia avuto una radicalizzazione precoce, i cui segnali non sono però stati percepiti.