Coronavirus alla Casa Bianca, Trump e Melania sono positivi

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. Precedentemente si erano messi in quarantena in attesa del risultato del test per il coronavirus dopo la positività di Hope Hicks, una delle sue consigliere più strette.

I due stanno bene, ha assicurato il medico del presidente, il comandante della Us Navy Sean Conley, confermando i casi di contagio. «Vi assicuro che mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzioni mentre si riprende, e vi terrò informati di ogni futuro sviluppo», ha aggiunto. «Io e il personale medico della Casa Bianca rimarremo in costante vigilanza», ha sottolineato il medico, ringraziando per «il supporto fornito dai più grandi professionisti e istituzioni sanitarie del Paese».

Anche Melania ha rassicurato: «Ci sentiamo bene e ho rinviato tutti i prossimi impegni».

Annunci su Twitter - L'annuncio del presidente è affidato a un tweet. «Stasera la First Lady e io siamo risultati positivi per il Covid-19. Inizieremo la quarantena e il processo di guarigione immediatamente. Lo affronteremo insieme!».

Sempre su Twitter era arrivato l'annuncio della positività di Hicks. «Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva al Covid-19. Terribile! Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la quarantena», cinguetta in tarda serata dopo aver concesso un'intervista a Fox, durante la quale ha confermato la positività di Hicks e spiegato di essere stato sottoposto al test e di attendere i referti. «Anche la First Lady è stata testata. Passiamo molto tempo con Hope», ha spiegato.

Durante l'intervista, Trump aveva solo ventilato l'ipotesi di una quarantena: «Se dovremo fare la quarantena o se abbiamo contratto il virus non lo so. Ho appena fatto il test, vedremo cosa succede», aveva detto. Poco dopo però la precisazione su Twitter. Una precisazione che potrebbe far saltare l'agenda del presidente per venerdì, quando è atteso in Florida, e rischia di complicare gli ultimi scampoli di campagna elettorale a ormai soltanto 32 giorni al voto.

Ritardo nel test? - Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca era a conoscenza della positività di Hicks già da 24 ore, anche se il presidente e la First Lady sono stati sottoposti al test solo da poco. Non è chiaro a quale tipo di test la coppia presidenziale sia stata sottoposta: secondo gli osservatori non dovrebbe trattarsi del test veloce, altrimenti i risultati sarebbero già noti. Più probabile il ricorso al test più accurato, che richiede almeno sei ore per avere un responso.

Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull'Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliere di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell'amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.

La Borsa di New York reagisce male - I future sugli indici di Wall Street affondano con la notizia di Trump positivo al coronavirus. Il Dow Jones perde l'1,4%, il Nasdaq cede il 2% e lo S&P 500 l'1,5%. Prezzo del petrolio in caduta: il greggio Wti del Texas cede il 3,6% a 37,3 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord arretra del 3,5% a 39,4 dollari. Prezzo dell'oro, invece, in rialzo: il metallo con consegna immediata, tradizionale bene rifugio, beneficia del calo dei mercati azionari e passa di mano a 1906 dollari l'oncia con un aumento dello 0,05%.

La Borsa di Tokyo arretra sul finale di seduta azzerando i guadagni di inizio giornata dopo la notizia della positività di Trump e consorte.